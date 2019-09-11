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    ترامب: مستشار الأمن الوطني المُقال ارتكب أخطاء وهناك 5 مرشحين لشغل منصبه

    07:29 م الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    ترامب: مستشار الأمن الوطني المُقال ارتكب أخطاء وهناك 5 مرشحين لشغل منصبه

    دونالد ترامب

    القاهرة – مصراوي:

    قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مستشار الأمن الوطني المُقال، جون بولتون، ارتكب عدة أخطاء، ولم يكن هناك تفاهم بينه وبين مسؤولين كثيرين في الإدارة الأمريكية.

    وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن هنالك 5 مرشحين جديين لشغل منصب مستشار الأمن القومي الأميركي خلفًا لجون بولتون.

    وطالب ترامب، من مستشار الأمن القومي الأمريكي، أمس، تقديم استقالته من منصبه، لافتًا إلى أنه تلقى الاستقالة صباح الثلاثاء.

    وأضاف ترامب في تغريدة له على "تويتر"، أنه أبلغ بولتون الإثنين، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، معبرًا له عن شكره وامتنانه لخدمة وطنه.

    واستطرد ترامب أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.

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