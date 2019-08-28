باكستان تستدعي نائب السفير الهندي احتجاجًا على إطلاق النار في كشمير

إسلام آباد - (أ ش أ)

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم /الأربعاء/، نائب السفير الهندي في السفارة الهندية بإسلام آباد؛ لتقديم الاحتجاج على إطلاق النار الاستفزازي من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير أمس ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين باكستانيين بينهم طفلة قاصرة وإصابة آخرين بجروح.

وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن مدير عام شؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الباكستانية أبلغ نائب السفير الهندي بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازي على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.

وأدان المسئول الباكستاني إطلاق النار الاستفزازي، قائلا إن استهداف المدنيين ومناطق مأهولة بالسكان يعارض القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وصرح بأن استمرار الهند انتهاكات وقف إطلاق النار وتصاعد التوتر يشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليمي.