المبعوث الأمريكي إلى السودان: استئناف الحوار بين البلدين قريبًا

الخرطوم - (أ ش أ)

أكد المبعوث الأمريكي إلى السودان السفير دونالد بوث، أن الحوار بين البلدين سُيستأنف قريبًا، مؤكدًا دعم بلاده للحكومة المدنية القادمة.

أكد المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة تسهم مع شركائها الدوليين الآخرين في دعم جهود السودان في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تقوم به الولايات المتحدة ضمن "مجموعة أصدقاء السودان"، التي تضم عددًا من الشركاء الدوليين.

والتقت الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية السفيرة إلهام إبراهيم أحمد اليوم الأربعاء مع المبعوث الأمريكي، وبحثا آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة عقب تشكيل الحكومة الانتقالية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق محمد، في بيان اليوم، إن السفيرة إلهام إبراهيم، عبرت عن تقديرها لمشاركة الولايات المتحدة عبر مبعوثها في حفل التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية، مؤكدة أهمية استئناف الحوار الثنائي بين البلدين، عبر وسائل عملية وواقعية فاعلة تأخذ في الاعتبار التغيير التاريخي والكبير في السودان، بما يضمن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب نظرًا لأهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وإعادة إدماج السودان في منظومة الاقتصاد الدولي.