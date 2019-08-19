فرنسا: ماكرون يلتقى برئيس الوزراء البريطاني الخميس المقبل

باريس- (د ب أ):

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يلتقى برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 22 أغسطس الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الرئاسة، قوله إن ماكرون وجونسون سوف يلتقيان في قصر الإليزيه، لمناقشة عدد من القضايا منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعلاقات الثنائية وقضايا متعلقة بسورية وإيران.

وقالت بلومبرج إن ماكرون سيلتقي برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في وقت لاحق من الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الاثنين، بنظيره الفرنسي، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة السبعة المؤلفة من الدول الست الغربية الكبرى واليابان بجنوب فرنسا.