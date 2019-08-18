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    ديانا حداد تهنئ رامي عياش بعيد ميلاده الـ39

    11:10 م الأحد 18 أغسطس 2019
    ديانا حداد تهنئ رامي عياش بعيد ميلاده الـ39

    ديانا حداد

    كتب - هانى صابر:

    حرصت المطربة ديانا حداد على تهنئة المطرب اللبناني رامي عياش بعيد ميلاده الـ 39.

    كتبت حداد، عبر حسابها على "تويتر": "عقبال المية سنة يا رامي، وإن شاء الله بتضل بصحتك وتألقك دايماً".

    وكان المنتج صادق الصباح أعلن مؤخرًا عن تعاونه مع رامى عياش في مسلسل درامي جديد سيعرض في شهر رمضان المقبل.

    يذكر أن آخر أعمال رامي عياش الدرامية كانت مسلسل "أمير الليل" الذي عرض عام 2016 وشاركه البطولة ميس حمدان، داليدا خليل، نهلة عقل داوود، هيام أبو شديد، أسعد رشدان.

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    ديانا حداد لبنان رامي عياش تويتر مسلسل أمير الليل

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