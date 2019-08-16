الرئيس التونسى المؤقت يؤكد مواصلة الجهود لدفع العملية السياسية في ليبيا

تونس - أ ش أ

استقبل رئيس الجمهورية التونسى المؤقت محمد الناصر، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية .

واستعرض اللقاء، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية، تطوّرات الأوضاع على الساحة الليبية حيث أكّد رئيس الجمهورية التونسي على أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا ووقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف الليبية لتستعيد ليبيا أمنها واستقرارها.

كما تناول اللقاء أبرز المواعيد الدبلوماسية المقبلة حيث كلّف رئيس الدولة وزير الشؤون الخارجية بترأس الوفد التونسي في الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بإفريقيا الذي سينعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية من 28 إلى 30 أغسطس الجارى.