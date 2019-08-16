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    القوات السورية تستعيد السيطرة على إحدى قرى جنوب إدلب

    10:39 ص الجمعة 16 أغسطس 2019
    القوات السورية تستعيد السيطرة على إحدى قرى جنوب إدلب

    القوات السورية

    إدلب، سوريا، (د ب أ)

    تمكنت القوات السورية من استعادة السيطرة على قرية مدايا وتلة في محيطها جنوب إدلب بعد اشتباكات مع فصائل ومجموعات جهادية، طبقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة.


    ومن جهة أخرى، وثق المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين بجراح جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على قرية حيش بريف إدلب الجنوبي قبيل منتصف ليل أمس.

    وفي السياق ذاته،شنت طائرات الحربية السورية الحكومية بعد منتصف الليل وصباح اليوم نحو 23 غارة جوية استهدفت خلالها التمانعة وخان شيخون والركايا وكفرسجنة وترعي والشيخ مصطفى ومعرة حرمة وحيش ومحاور القتال جنوب إدلب، فيما ألقت الطائرات المروحية ما لا يقل عن 27 برميلا متفجرا على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، والشيخ دامس وحيش ومحيط خان شيخون والشيخ مصطفى ومعرة حرمة ومحاور القتال في ريف إدلب الجنوبي.

    ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى (3386) شخصا ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 إبريل الماضي، وحتى اليوم الجمعة.

    القوات السورية حقوق الإنسان اشتباكات ريف إدلب

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