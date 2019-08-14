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باكستان تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن كشمير

03:51 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
باكستان تدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن كشمير

مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (د ب أ):

دعت باكستان، الثلاثاء إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي وسط تصاعد حدة التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي بشأن إقليم كشمير.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في رسالة إلى مجلس الأمن: "يمثل الوضع تهديدا وشيكا للسلام والأمن الدوليين".

وأضاف قريشي في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن خطوة الهند بإلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير في 5 أغسطس الجاري هو "وسيلة لتبرير" ضم المنطقة "المشكوك فيه وغير الثابت إلى الهند".

وأضاف: "علاوة على ذلك ، هناك خطر حاليا من أن تثير الهند صراعا آخر مع باكستان لتحويل الانتباه عن تصرفاتها الأخيرة في جامو وكشمير المحتلة".

وألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور الهندي ، التي تمنح المنطقة المتنازع عليها الحكم الذاتي إلا في الشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.

وبموجب هذه الخطوة، قسمت الهند ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين تديرهما الحكومة الاتحادية.

مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة باكستان إقليم كشمير نيودلهي

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