ولي عهد أبوظبي يصل إلى جدّة (صور)

السعودية: إطلاق اسم محمد بن سلمان على أحد أهم شوارع مكة

بعد أكثر من 50 عاماً.. طيار أمريكي يُعيد رفات والده المُختفي في حرب

القاهرة- (مصراوي):

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاثنين، إلى مدينة جدّة السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وسفير دولة الإمارات لدى السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.