إيران: تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3.6 بالمائة خلال ساعات

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت إيران، الأحد، أنها ستستأنف "خلال ساعات" تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3.67 بالمائة، وهو الحد الذي تم الاتفاق عليه بموجب الاتفاق النووي المُبرم في فيينا بين طهران والدول الست الكُبرى في يوليو 2015، دون الكشف عن نسبة التخصيب الجديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مُشترك، الأحد، بين المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، ومساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي.

وندّدت الولايات المتحدة وأوروبا والصين وحتى روسيا بموقف طهران، وحاولت فرنسا، بعدما أعربت عن قلقها، التدخل كوسيط؛ إذ طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتهدئة وقال إنه سيناقش مع الأطراف المعنية شروط استئناف الحوار، بحسب قناة "فرانس 24".

ومن جانبها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد اجتماع طارئ الأربعاء المُقبل بطلب من الولايات المتحدة لبحث انتهاك إيران لبنود الاتفاق.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن، الأربعاء الماضي، قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67 بالمائة، وهدّد باستئناف مشروعه الأصلي الذي عُلّق بموجب اتفاقية فيينا ببناء مفاعل نووي في "آراك"، اعتبارًا من اليوم الأحد.

ويأتي هذا القرار الإيراني ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 خروج بلاده بشكل أُحادي من الاتفاق ومعاودة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

وكان مسؤول إيراني صرح لرويترز، أمس السبت، أن إيران ستُعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5 بالمائة متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق النووي. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الإعلان الرئيسي سيكون رفع مستوى التخصيب إلى 5 بالمائة من نسبة 3.67 بالمائة التي اتفقنا عليها بموجب الاتفاق".

وتنتهي اليوم الأحد المُهلة التي حددتها إيران للأوروبيين لتدخل إيران في المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها النووية.

وتصاعدت التوترات بشدة بين طهران وواشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، بعد عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المالية عنها.