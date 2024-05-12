إعلان

BBC

القبة الحديدية تعترض صاروخين في سماء عسقلان

02:43 ص الأحد 12 مايو 2024

القبة الحديدية تعترض صاروخين أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

اعترضت القبة الحديدية، قبل قليل، صاروخين في سماء عسقلان، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 78641 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر.

القبة الحديدية انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين طائرات مسيرة الإسرائيلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
يُهدد طموح بلادهم.. ماذا قال المحتجون في جورجيا عن القانون الروسي؟

إعلان

إعلان

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
تحالف رجال أعمال معروفين.. إسلام بحيري يكشف مصدر تمويل "تكوين"
منها حبس سائق النقل.. 3 قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن حادث "دائري المنيب"