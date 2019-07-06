باكستان تشكر القيادة السعودية على تطبيق مبادرة طريق مكة

إسلام آباد (أ ش أ)

أعربت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام والإذاعة فردوس عاشق أعوان، عن شكرها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان على تطبيق مبادرة طريق مكة في باكستان.

وقالت أعوان - في تغريدة عبر حسابها بموقع تواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم السبت - "إن تطبيق مبادرة طريق مكة في باكستان يعكس ثقة وتضامن القيادة السعودية مع الشعب الباكستاني وحكومة رئيس الوزراء عمران خان".

يذكر أن مبادرة طريق مكة في باكستان ستقدم التسهيلات للحجاج الباكستانيين هذا العام بما في ذلك إنهاء الإجراءات القانونية من باكستان قبل توجههم إلى المملكة العربية السعودية، كما ستوفر أعلى قدر من التسهيلات وأفضل الخدمات للحجاج الباكستانيين.