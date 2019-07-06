بوتين وأردوغان يشددان على ضرورة العودة إلى الحوار في ليبيا

موسكو (د ب أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، عن قلقهما من التصعيد في ليبيا، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحوار.

ذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم السبت، أن الاتصال كان بمبادرة تركية، وبحث خلاله الرئيسان تطورات الأوضاع في ليبيا كما تطرقا إلى الوضع في سوريا، بحسب قناة"روسيا اليوم".

وأسفرت الاشتباكات عند أطراف طرابلس، بحسب إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، عن سقوط 607 قتلى، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.