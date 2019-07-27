أبرز التصريحات في 24 ساعة: الرئيس التونسي كان صديقًا وشريكًا مهمًا لأمريكا
القاهرة – مصراوي:
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو عن تعازيه، بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، للشعب التونسي في وفاة الرئيس التونسي باجي قائد السبسي.
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