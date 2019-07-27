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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: الرئيس التونسي كان صديقًا وشريكًا مهمًا لأمريكا

    01:59 ص السبت 27 يوليه 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: الرئيس التونسي كان صديقًا وشريكًا مهمًا لأمريكا

    الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

    القاهرة – مصراوي:

    أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو عن تعازيه، بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، للشعب التونسي في وفاة الرئيس التونسي باجي قائد السبسي.

    الباجي قايد السبسي تونس الولايات المتحدة دونالد ترامب مايك بومبيو أردوغان تركيا روسيا

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