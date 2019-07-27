أبرز التصريحات في 24 ساعة: الرئيس التونسي كان صديقًا وشريكًا مهمًا لأمريكا

القاهرة – مصراوي:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو عن تعازيه، بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، للشعب التونسي في وفاة الرئيس التونسي باجي قائد السبسي.