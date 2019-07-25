رئيس الفلبين يعرض مكافأة مالية ضخمة لتسليم زعيم المتمردين الشيوعيين

مانيلا - (أش أ):

عرض الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرت اليوم الخميس، مكافأة مالية ضخمة لأي شخص يمكن أن يساعد في القبض على زعيم المتمردين الشيوعيين التابعين لـ "جيش الشعب الجديد"، الذين قاموا مؤخرا بقتل 4 من ضباط المخابرات الفلبينية.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية - أن الرئيس الفلبيني عرض مكافأة قدرها 3 ملايين بيزو (او مايعادل 59 ألف دولار أمريكي) لمن يقبض او يسلم رأس زعيم "جيش الشعب الجديد" الذي ارتكب هذا الحادث البشع باقليم (نيجروس أورينتال) بوسط البلاد في الثامن عشر من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه على استعداد أيضا للنظر في زيادة قيمة المكافأة إلى 20 مليون بيزو (وتعادل 392 ألف دولار)، بسبب مشاعر الغضب التي تعتريه من اسلوب قتل الضباط المذكورين.

وتابع الرئيس الفلبيني "إن الضباط تعرضوا للاحتجاز كرهائن ثم الضرب والقتل والتمثيل بجثثهم بإضرام النيران فيها"، لافتا إلى أن المتمردين الشيوعيين قتلوا الضحايا بنفس الطريقة التى يتبعها تنظيم (داعش) الإرهابي، وهو الأمر الذي أصابه بالجنون.

وكانت عناصر "جيش الشعب الجديد" قد أعلنت مسئوليتها عن نصب الكمين وقتل الضباط الأربعة، غير أنهم نفوا تعذيبهم قبل القتل.