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    وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية تعاون بلاده مع باكستان في مجال مكافحة الإرهاب

    03:11 ص الأربعاء 24 يوليه 2019
    وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أهمية تعاون بلاده مع باكستان في مجال مكافحة الإرهاب

    مايك بومبيو

    واشنطن - (أ ش أ):

    أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أهمية تعاون بلاده مع باكستان في مجال مكافحة الإرهاب ودعم عملية السلام الأفغانية.

    وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس إن هذا جاء خلال لقاء بومبيو مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي يزور الولايات المتحدة حاليا .. مشيرة إلى أن هذا اللقاء جاء متابعة للقاء سابق بينهما في سبتمبر الماضي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

    ورحب بومبيو بتعزيز التعاون بين واشنطن وإسلام آباد، بما في ذلك زيادة فرص التجارة والاستثمار، معربا عن تطلعه لتحقيق باكستان المزيد من التقدم بشأن الأولويات الأمنية المشتركة، بما في ذلك هزيمة المنظمات الإرهابية، والتي يأمل أن تشكل الأساس لشراكة نشطة بين الدولتين.

    هذا المحتوى من

    Asha
    مايك بومبيو باكستان مكافحة الإرهاب عملية السلام
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