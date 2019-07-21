  • عاجل:تعرف على توقعات الأرصاد لطقس اليوم (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أزمة مضيق هرمز نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    أكثر من 900 رجل إطفاء يكافحون الحرائق وسط البرتغال

    08:07 ص الأحد 21 يوليه 2019
    أكثر من 900 رجل إطفاء يكافحون الحرائق وسط البرتغال

    حريق هائل _ارشيفية

    لشبونة -أ ش أ:

    أرسلت السلطات في البرتغال تعزيزات من رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق في منطقة جبلية وسط البلاد ، ليرتفع عدد رجال الإطفاء المكلفين بإخماد الحريق إلى 900 معززين بـ300 عربة.

    وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد أن أربعة من رجال الإطفاء أصيبوا خلال مكافحة النيران بمنطقة جبلية في وسط البرتغال.

    من جهتها ، أعلنت القوات البرتغالية إرسال تعزيزات إلى المنطقة، حيث قررت إرسال 20 جنديا و4 آليات من أجل فتح طرق تسهل وصول رجال الإطفاء إلى المكان.

    وحسب تقرير للهيئة الوطنية للدفاع المدني بالبرتغال ، فقد تم إخلاء إحدى القرى فيما يطال تهديد الحرائق 3 قرى أخرى تقع ببقعة جبلية غاباتها كثيفة في منطقة كاستيلو برانكو على بعد 200 كم شمال لشبونة.

    يذكر أن الحرارة الشديدة على مدى الأيام الستة الماضية تسببت في اندلاع حرائق كبيرة وحدوث تلوث وأسفرت عن 4 حالات وفاة في فرنسا واثنتين في إسبانيا ومثلهما في إيطاليا.

    هذا المحتوى من

    البرتغال رجال الإطفاء مكافحة الحرائق إخماد حريق

    الخبر التالى:

    ​مخابرات كوريا الجنوبية: المفاوضون النوويون في كوريا الشمالية لم يتم إعدامهم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان