أكثر من 900 رجل إطفاء يكافحون الحرائق وسط البرتغال

لشبونة -أ ش أ:

أرسلت السلطات في البرتغال تعزيزات من رجال الإطفاء لمكافحة الحرائق في منطقة جبلية وسط البلاد ، ليرتفع عدد رجال الإطفاء المكلفين بإخماد الحريق إلى 900 معززين بـ300 عربة.

وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد أن أربعة من رجال الإطفاء أصيبوا خلال مكافحة النيران بمنطقة جبلية في وسط البرتغال.

من جهتها ، أعلنت القوات البرتغالية إرسال تعزيزات إلى المنطقة، حيث قررت إرسال 20 جنديا و4 آليات من أجل فتح طرق تسهل وصول رجال الإطفاء إلى المكان.

وحسب تقرير للهيئة الوطنية للدفاع المدني بالبرتغال ، فقد تم إخلاء إحدى القرى فيما يطال تهديد الحرائق 3 قرى أخرى تقع ببقعة جبلية غاباتها كثيفة في منطقة كاستيلو برانكو على بعد 200 كم شمال لشبونة.

يذكر أن الحرارة الشديدة على مدى الأيام الستة الماضية تسببت في اندلاع حرائق كبيرة وحدوث تلوث وأسفرت عن 4 حالات وفاة في فرنسا واثنتين في إسبانيا ومثلهما في إيطاليا.