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    "التحالف العربي": هجوم إرهابي "حوثي" جديد يستهدف مطار أبها

    01:01 ص الثلاثاء 02 يوليو 2019
    "التحالف العربي": هجوم إرهابي "حوثي" جديد يستهدف مطار أبها

    هجوم إرهابي جديد علي مطار أبها

    القاهرة- (مصراوي):

    شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فجر الثلاثاء، هجومًا إرهابيًا جديدًا على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة، من فجر الثلاثاء، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

    وأوضح المتحدث أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.​

    هجوم إرهابي مطار أبها ميليشيا الحوثي التحالف العربي

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