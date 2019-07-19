اليابان تستدعي السفير الكوري الجنوبي احتجاجا على رفض كوريا لتشكيل لجنة تحكيم

طوكيو- (د ب أ):

استدعت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة السفير الكوري الجنوبي لدى اليابان احتجاجا على عدم قبول الحكومة الكورية الجنوبية لمقترح طوكيو.

كانت اليابان قد اقترحت على كوريا الجنوبية تشكيل لجنة تحكيم لمناقشة قرارات محكمة كورية جنوبية أمرت بمقتضاها الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري في زمن الحرب، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

واستدعى وزير الخارجية اليابانية تارو كونو السفير الكوري الجنوبي لدى اليابان نام جوان-بيو في غضون الساعة 1010 صباح اليوم، حيث احتج على عدم رد الحكومة الكورية الجنوبية على مقترح اليابان لتشكيل لجنة التحكيم.

وأعرب الوزير كونو عن أسفه العميق، داعيا كوريا الجنوبية إلى معالجة انتهاكات القوانين الدولية.

وهذه هي المرة الثالثة التي تستدعي فيها الحكومة اليابانية السفير الكوري الجنوبي لدى اليابان احتجاجا على قرارات المحكمة. فقد سبق وقامت الحكومة اليابانية باستدعائه في 30 أكتوبر و29 نوفمبر من العام الماضي عندما أصدرت المحكمة العليا قرارات أمرت فيها شركتي "نيبون ستيل" و"ميتسوبيشي" بدفع التعويضات لضحايا العمل القسري.

تزعم اليابان أن جميع قضايا التعويضات ذات الصلة بالحقبة الاستعمارية تم تسويتها في مجملها بموجب معاهدة 1965 الثنائية والتي كانت تهدف إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية، مطالبة بتشكيل لجنة التحكيم.

غير أن الحكومة الكورية الجنوبية رفضت مطالب اليابان، قائلة إنه لا يمكن لها التدخل في الأحكام القضائية

من جهة اخرى ،تعهد وزير الخارجية الياباني تعهد باتخاذ "إجراءات ضرورية" ضد كوريا الجنوبية في ظل النزاع القائم بين البلدين بشأن تعويضات العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية، والذي أثار توترات انعكست على العلاقات التجارية بين الجارتين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت قيودا على تصدير مواد متخصصة تنطوي على أهمية بالغة لصناعة التكنولوجيا إلى كوريا الجنوبية.

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كونو قوله إن الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا في كوريا الجنوبية بتحميل الشركات اليابانية مسؤولية تعويض الكوريين الذين كانوا يعملون في المناجم والمصانع في عهد الاستعمار تخالف اتفاقية أبرمت في عام 1965تضع الاساس للعلاقات بين البلدين، كما تتجاوز عملية تحكيم لفض النزاعات التي لا يتم تسويتها بالطرق الدبلوماسية.

وأضاف: "علاوة على ذلك، تطيح هذه الأحكام تماما بالأسس القانونية للعلاقات القائمة على الصداقة والتعاون التي أقامتها اليابان وجمهورية كوريا بشأن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما".

ودعا كونو سول إلى معالجة الموقف بشكل فوري، كما استدعى السفير الكوري الجنوبي في طوكيو لللاحتجاج لديه.