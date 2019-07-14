السعودية والإمارات تقدمان أكثر من 50 طن مساعدات غذائية للسودان

الرياض - (أ ش أ):

قال مصدر سعودي مسؤول إن سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين تنطلق من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء بورتسودان بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل عاجل لإنقاذ الموسم الزراعي في البلاد.

وأوضح المصدر ـ حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد ـ أن هذه المساعدات تأتي امتدادا للدعم المتواصل والمشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني، لافتا إلى أنه جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين استمرارا لمساندة الشعب السوداني في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من أهل السودان.

وأضاف أن هذه المساعدات جاءت امتدادا للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات ومنها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

وأشار المصدر إلى أن الدعم المباشر للشعب السوداني الذي تقدمه المملكة والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية و الأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في كافة النواحي .

وكانت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت في وقت سابق تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إلى 3 مليارات دولار دعما للاقتصاد السوداني.