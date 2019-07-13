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ماليزيا تطرح إلغاء قانون عقوبة الإعدام أمام البرلمان في أكتوبر المقبل

11:16 ص السبت 13 يوليو 2019
ماليزيا تطرح إلغاء قانون عقوبة الإعدام أمام البرلمان في أكتوبر المقبل

ماليزيا

كوالالمبور – (أ ش أ):

تطرح ماليزيا إلغاء قانون عقوبة الإعدام الملزمة أمام البرلمان في أكتوبر المقبل، بعد أن قررت الحكومة تعديل القانون بعقوبة السجن بشكل مناسب لـ 11 جريمة خطيرة.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن وزير الشئون الحكومية ليو فوي كيونج قوله في مؤتمر صحفي اليوم السبت ، إن الحكومة ستشكل فريق عمل لدراسة عقوبة السجن تجاه المخالفة الخطيرة، ويتضمن ذلك تحولًا كبيرًا في سياسة المحاكمة، لكن الحكومة تحتاج إلى وقت للدراسة واتخاذ القرارات.

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