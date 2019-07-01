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    وزيرة الدفاع الفرنسية تصل إلى لبنان في مستهل زيارة رسمية

    09:44 م الإثنين 01 يوليو 2019
    وزيرة الدفاع الفرنسية تصل إلى لبنان في مستهل زيارة رسمية

    وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي

    بيروت (أ ش أ)

    وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في زيارة رسمية تستمر حتى بعد غد الأربعاء، تلتقى خلالها كبار مسئولي الدولة اللبنانية لإجراء محادثات تتناول العلاقات بين البلدين.

    ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الدفاع الدفاع الفرنسية، غدا، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

    كما تشمل لقاءات وزيرة الدفاع الفرنسية، نظيرها اللبناني إلياس بو صعب، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إلى جانب رئيس بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول، والقوة الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل.

    هذا المحتوى من

    Asha
    فلورانس بارلي لبنان فرنسا ميشال عون
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