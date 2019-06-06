  • عاجل:​"شديد الحرارة جنوبًا".. تفاصيل طقس ثاني أيام العيد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 مسلسلات رمضان 2019 الطقس أسعار الكهرباء نتيجة الشهادة الإعدادية امتحان أولى ثانوي

    سلاح الجو الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فوق قاعدة معيتيقة

    07:42 ص الخميس 06 يونيو 2019
    سلاح الجو الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فوق قاعدة معيتيقة

    سقوط طائرة تركية مسيرة فوق قاعدة معيتيقة

    بنغازي - أ ش أ:

    أفادت وسائل إعلام ليبية رسمية بأن مقاتلات سلاح الجو الليبي لاحقت طائرة تركية مسيرة قامت بالإغارة على قوات الجيش الليبي وأسقطتها أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة وتحديدًا بالقرب من الدشم العسكرية.

    ونشر الجيش الليبي، وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الخميس، مقطعًا مصورًا يظهر "ضباطًا أتراكًا يدربون أفرادًا من ميليشيات طرابلس على كيفية استخدام الآليات التي وصلت من تركيا عبر ميناء طرابلس".

    ووفقًا للجيش، وصل عدد من ضباط الجيش التركي إلى طرابلس لتكوين غرفة عمليات عسكرية لتدريب الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا، عبر تركيا على المدرعات والأسلحة المهربة من أنقرة.

    ويتهم الجيش الليبي الجانب التركي بالتدخل بالأزمة الليبية من خلال دعم الميليشيات المسلحة.​

    هذا المحتوى من

    Asha
    سقوط طائرة بنغازي ليبيا تركيا الجيش الليبي قاعدة معيتيقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان