سلاح الجو الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة فوق قاعدة معيتيقة

بنغازي - أ ش أ:

أفادت وسائل إعلام ليبية رسمية بأن مقاتلات سلاح الجو الليبي لاحقت طائرة تركية مسيرة قامت بالإغارة على قوات الجيش الليبي وأسقطتها أثناء هبوطها في المدرج الذي خرجت منه بقاعدة معيتيقة وتحديدًا بالقرب من الدشم العسكرية.

ونشر الجيش الليبي، وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الخميس، مقطعًا مصورًا يظهر "ضباطًا أتراكًا يدربون أفرادًا من ميليشيات طرابلس على كيفية استخدام الآليات التي وصلت من تركيا عبر ميناء طرابلس".

ووفقًا للجيش، وصل عدد من ضباط الجيش التركي إلى طرابلس لتكوين غرفة عمليات عسكرية لتدريب الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا، عبر تركيا على المدرعات والأسلحة المهربة من أنقرة.

ويتهم الجيش الليبي الجانب التركي بالتدخل بالأزمة الليبية من خلال دعم الميليشيات المسلحة.​