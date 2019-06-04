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    مقتل 13 مدنياً في هجوم شرقي الكونغو الديمقراطية

    09:42 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    مقتل 13 مدنياً في هجوم شرقي الكونغو الديمقراطية

    يُعتقد أن جماعة مرتبطة بتنظيم داعش هي من قامت باله

    كينشاسا (أ ش أ)

    أعلن مسؤول محلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، مقتل 13 مدنياً في هجوم شنته جماعة القوى الديمقراطية المتحالفة شرقي الكونغو الديمقراطية.

    وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن الهجوم يُعتقد أن جماعة مرتبطة بتنظيم "داعش" هي من قامت به. ونقلت عن نائب رئيس بلدية مدينة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، موديستي باكواناماها، قوله إن مسلحين من جماعة القوى الديمقراطية المتحالفة استهدفوا أمس الاثنين منطقة بالمدينة.

    وأشار باكواناماها إلى أن هذا الهجوم وقع بعد حملة شنها الجيش الكونغولي الأسبوع الماضي والتي أدت لمقتل 26 شخصاً على الأقل من هذه الجماعة.

    يذكر أن تلك المنطقة تشهد يتفشيا لفيروس الإيبولا شرقي البلاد.

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    تنظيم داعش الإرهاب الكونغو الديمقراطية هجوم إرهابي كينشاسا

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