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    مئات المهاجرين من أمريكا الوسطى يعبرون إلى المكسيك في طريقهم إلى الولايات المتحدة

    10:29 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    مئات المهاجرين من أمريكا الوسطى يعبرون إلى المكسيك في طريقهم إلى الولايات المتحدة

    عبور المهاجرين أراضي المكسيك لطلب اللجوء في الولاي

    مكسيكو سيتي (أ ش أ)

    قام نحو 400 مهاجر من منطقة أمريكا الوسطى بعبور الحدود والدخول إلى المكسيك بهدف الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية طلباً للجوء.

    وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن الشرطة المكسيكية، أن حوالي نصف المهاجرين استخدموا طريقاً نهرياً والنصف الآخر استخدموا جسراً يربط بين المكسيك وجواتيمالا في عمليات العبور.

    وأوضحت الشبكة أن كثيراً من النساء والأطفال كانوا من بين المهاجرين.

    يأتي ذلك في وقت يهدد فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على الواردات المكسيكية ما لم تقم المكسيك بفعل المزيد لإيقاف عبور المهاجرين من خلال أراضيها.

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