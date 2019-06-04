ماي تشيد بالصداقة البريطانية - الأمريكية وتؤكد على الاختلافات مع ترامب

لندن- (د ب أ):

أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الصداقة القيمة والوطيدة " بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وقالت ماي اليوم الثلاثاء في لندن إن البلدين يتشاركان في قيم ديمقراطية ومصالح.

وفي الوقت نفسه، أبرزت ماي الاختلافات مع ترامب، موضحة أن بريطانيا تدعم الاتفاق النووي مع إيران واتفاقية باريس لحماية المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب انسحب من الاتفاقيتين.

يُذكر أن علاقة ترامب بماي متوترة بسبب انتقاداته العلنية لسياستها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعاطفه مع خصمها الداخلي في الحزب، بوريس جونسون.

وجدد ترامب انتقاداته لماي خلال مقابلات مع صحف بريطانية قبيل وصوله إلى بريطانيا.

ومن المقرر أن تتخلى ماي عن منصبها في رئاسة حزب المحافظين يوم الجمعة المقبل.