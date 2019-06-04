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مصادر ليبية: تفجير مركز للشرطة في مدينة درنة

09:41 ص الثلاثاء 04 يونيو 2019
مصادر ليبية: تفجير مركز للشرطة في مدينة درنة

تفجير - ارشيفية

طرابلس - (أ ش أ):

ذكرت مصادر محلية ليبية اليوم الثلاثاء أن تفجيرا إرهابيا استهدف مركزا للشرطة بمنطقة الساحل الشرقي في مدينة درنة، دون وقوع خسائر بشرية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المصادر قولها إن الانفجار جرى بوضع حقيبة ملغومة قرب سور مدرسة "الانتفاضة" المجاور لمبنى مركز الشرطة.

يذكر أن تفجيرين مزدوجين وقعا صباح السبت الماضي في مقرين عسكريين لـ"الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجومين.

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Asha
تفجير مدينة درنة طرابلس ليبيا الإرهاب

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