الصين: الاتهام الأمريكي حول قيود الانفتاح المالي لا أساس له

بكين - (أ ش أ):

أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أن الاتهام الأمريكي بأن الصين لا تزال تضع قيودًا على خدماتها المالية، لا أساس له من الصحة.

وقال رئيس اللجنة يي هوي مان في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الصين شهدت انفتاحًا كبيرًا في خدمات إدارة الأوراق المالية والأصول خلال الأعوام الأخيرة، مثل الدخول الأوسع للسوق الممنوح لشركات الأوراق المالية والعقود الآجلة والصناديق.

وأضاف مان أن انفتاح أسواق رأس المال والقطاعات المالية في الصين لن يتأثر بالاحتكاكات التجارية الصينية- الأمريكية، مؤكدًا أن القطاعات المالية بالصين ستواصل العمل على تحسين خدماتها وتنافسيتها العالمية.

وتابع أن الصين ستتمسك بالجدول الزمني والخطة بشأن انفتاح القطاعات المالية، واللذين تم الكشف عنهما في عام 2018، مشيرًا إلى أن إلغاء السقف لحيازة المستثمرين الأجانب في قطاعي الأوراق المالية والعقود الآجلة سيتم تطبيقه قبل عام 2021.

ولفت مان إلى أن الحكومة ستوسع على نحو تدريجي أيضًا انفتاح سوق السندات المتداولة في البورصة، وستعمل على إدخال المتداولين الخارجيين إلى أسواق العقود الآجلة للسلع في ظل ظروف أكثر نضجًا.​