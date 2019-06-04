الدفاع الروسية: موسكو تختبر بنجاح صاروخا جديدا في كازاخستان

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن فرع الدفاع الصاروخي التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية قام باختبار ناجح لصاروخ جديد في كازاخستان.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدرته الوزارة اليوم: "قام فريق من فرع الدفاع الصاروخي التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية بإطلاق صاروخ جديد من نظام الدفاع الروسي المضاد للصواريخ بنجاح من معسكر ساري شغن (في جمهورية كازاخستان)".

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