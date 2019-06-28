مسؤول بالبنك الدولي :لبنان يسير في طريق سليم بالنسبة إلى الإصلاحات

بيروت- ( د ب أ ):

قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم الجمعة إن لبنان يسير في طريق سليم بالنسبة الى الإصلاحات.

واستقبل الرئيس الحريري ظهر اليوم في مقره "بيت الوسط" في بيروت بلحاج يرافقه مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري.

وقال بلحاج بعد اللقاء " التقينا الرئيس الحريري بعد لقاء وزير المال علي حسن خليل، فكانت لقاءات بناءة وانطباعنا إيجابيا، فلبنان يسير في طريق سليم بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء، ونحن متفائلون بالنسبة لهذا الامر".

واعتبر أن " الإصلاحات لا تنتهي وهي أمر متواصل، ونحن مع الحكومة اللبنانية ولبنان في المضي قدماً في هذه الإصلاحات، لا سيما بالنسبة لموضوع الكهرباء الذي يعتبر موضوعاً حيوياً".

وأضاف " تطرقنا إلى مشاريع البنك الدولي الموجودة في محفظة البنك وهذه المشاريع يجب العمل عليها بأكثر قوة ودعم لأن لدينا أكثر من ملياري و400 مليون دولار موجودة في محفظة البنك الدولي اليوم ، ومنها قرابة المليار دولار ليست في وضع إيجابي خاصة أن المحفظة عندنا كبيرة وهناك طاقات، لا سيما أن هذا المبلغ على ذمة الحكومة اللبنانية والمواطن اللبناني".

وأعلن أن " على الحكومة أن تعمل بجهد أكبر لإنجاز هذه المشاريع لأنها استثمارية وهذا الاستثمار إيجابي".

وتابع بلحاج " بشكل عام فإن انطباعنا إيجابي ومتفائلون، ولكن في نفس الوقت تفاؤلنا حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة الذي هو وضع دقيق ، وعلينا ان نكون على مستوى المسؤولية وتفاعلنا مع الحكومة اللبنانية تفاعل إيجابي وان شاء الله نرى الخير في الأيام المقبلة".