وزير الخارجية الأمريكي يؤكد مقتل جنديين من جيش بلاده في أفغانستان

واشنطن - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أثناء مشاركته في مؤتمر صحفي بالعاصمة الهندية نيودلهي، مقتل جنديين من جيش بلاده في أفغانستان.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن مسؤول أمريكي آخر، تحدث شريطة عدم إعلان اسمه، تأكيده مقتل جنديين أمريكيين اليوم الأربعاء في أفغانستان إثر إصابتهما في حادث إطلاق نار أثناء مرورهما في دورية أمنية مشتركة مع القوات الأفغانية.

وقدّم بومبيو التعازي في الحادث قائلاً "أدعو لهما، ولأسرهما، ولكل الجنود الذين كانوا إلى جانبهما"، مضيفاً أن مثل هذا الحادث يدفع إلى ضرورة نجاح مهمة بلاده في عملية المصالحة الأفغانية من أجل الحد من مستوى العنف تجاه الأفغان والأمريكيين على حدٍ سواء.

ومن جانبه، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن في أفغانستان عن وقوع الحادث من دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.