نتنياهو ينفي عرض التناوب في رئاسة الحكومة على جانتس

تل أبيب - (د ب أ):

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء صحة ما نُشر من أنه عرض على رئيس تحالف "كاحول لافان" (أزرق أبيض) بيني جانتس التناوب على رئاسة الوزراء.

وقال نتنياهو :"أحترم جهود رئيس الكنيست يولي ادلشتاين لمنع تبكير موعد الانتخابات، ولكن لا نية لدي للتخلي عن الشركاء الطبيعيين لحكومة اليمين".

وأوضح مسؤولون كبار في "كاحول لافان" أنهم لم يتلقوا أي عرض بهذا الشأن، وأنهم كانوا سيرفضونه على الفور لو قُدم.

كانت هيئة البث الإسرائيلي نقلت عن مصدر في حزب "ليكود" اليميني، بزعامة نتنياهو، في وقت سابق اليوم أنه تم مؤخرا طرح فكرة تناوب رئاسة الحكومة مع "كاحول لافان" المنتمي إلى تيار الوسط.

ونقلت الهيئة عن المصدر، الذي وصفته بالكبير، أن فكرة إجراء تناوب على رئاسة الوزراء مع جانتس "طُرحت مجددا في مسعى للحصول على دعمه لإلغاء الانتخابات المبكرة" المقررة في سبتمبر.

وكان رئيس الكنيست يولي ادلشتين صرح الليلة الماضية بأن العشرات من النواب، من مختلف الكتل البرلمانية، قد توجهوا إليه بطلب لإيجاد حل يمنع حل الكنيست، وأنه يعمل بهذا الخصوص.

وتستعد إسرائيل لانتخابات جديدة في سبتمبر بعدما تقرر حل الكنيست الحالي على خلفية فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة على إثر الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي.

وكان حزب نتنياهو قد تصدر نتائج الانتخابات الماضية بالحصول على 36 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، مقابل 35 مقعداً لحزب "أزرق أبيض" الذي يقوده جانتس.

وكان نتنياهو يعول على دعم الأحزاب اليمينية لتشكيل الحكومة إلا أنه فشل في تشكيلها، وأرجع ذلك في حينه إلى أن "جميع الكتل تقريبا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض بعضها مع البعض".