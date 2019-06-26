محكمة عراقية تقضي بسجن إندونيسية 15عامًا بتهمة الانتماء إلى داعش

بغداد- (د ب أ):

قضت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، بإنزال عقوبة السجن لمدة 15 عاما بحق مدانة تحمل الجنسية الإندونيسية بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية متهمة (تحمل الجنسية الاندونيسية) بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وأصدرت بحقها حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بعد ثبوت ما نسب إليها من تهم".

وأوضح البيان أن "المدانة التي تحمل الجنسية الاندونيسية كانت متزوجة من احد عناصر التنظيم وقتل بقصف لطيران التحالف الدولي و سبق لها أن دخلت الأراضي العراقية عن طريق سوريا وتحديدا إلى قضاء تلعفر في محافظة نينوى".

وأشار البيان إلى أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهمة وفقاً لأحكام قانون الارهاب العراقي".