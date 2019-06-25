ارتفاع معدل التضخم في السودان إلى 45% خلال الشهر الماضي

الخرطوم - (د ب أ):

أعلنت وزارة المالية السودانية اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 95ر44% خلال الشهر الماضي مقابل 56ر44% خلال أبريل الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيادة معدل التضخم تأتي على خلفية زيادة الإنفاق الاستهلاكي في السودان خلال مايو الماضي الذي تزامن مع موسم التسوق لشهر رمضان وعيد الفطر.

يذكر أن الموازنة العامة السودانية للعام الجاري، تستهدف إبقاء معدل التضخم في حدود 27%، مع معدل نمو 1ر5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4% خلال العام الماضي.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.