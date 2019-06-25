اليابان: سنواصل الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة في الشرق الأوسط

طوكيو - (أ ش أ):

أعرب كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيهيديه سوجا عن قلقه تجاه زيادة التوتر في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل الأزمة في الشرق الأوسط.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الثلاثاء، عن سوجا قوله إن سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز حيوية بالنسبة لأمن الطاقة لليابان، وأضاف أن لها أهمية كبيرة لسلام ورخاء المجتمع الدولي.

وتابع سوجا أن اليابان والولايات المتحدة تعملان بتنسيق وثيق بشأن الوضع في إيران، مضيفا أن اليابان ستواصل الجهود الدبلوماسية في التعاون مع الدول المعنية لتخفيف التوتر وبعث الاستقرار في الشرق الأوسط.