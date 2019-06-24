رسميًا.. مرشح الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا

القاهرة- وكالات:

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، فوز مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية "محمد ولد الغزواني" وحصوله على 52% من الأصوات.

وقالت اللجنة، إن ولد الغزاوني انتخب رئيسًا لموريتانيا، متقدمًا بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض "بيرام ولد الداه أعبيدي" في حين حلّ المرشح "سيدي محمد ولد بوبكر" ثالثًا.

ولد الغزواني البالغ من العمر 63 سنة، متزوج وأب لـ5 أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ والكتوم، وهو عسكري محترف ومثقف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية، وبثقة الطبقة السياسية في موريتانيا.