الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها وتتضامن مع السعودية

القاهرة – مصراوي:

جددت الإمارات تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها مع الرياض ضد كل تهديد لأمن واستقرار شعبها.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أدانت أبو ظبي "الهجوم الإرهابي" الحوثي الذي استهدف مطار أبها السعودي، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وقالت قناة العربية السعودية، الأحد، إن هجوم يعتقد أنه بطائرة مُسيرة على موقف سيارات مطار أبها أسفر عن مقتل شخص سوري الجنسية.

وأضافت القناة في نبأ عاجل أن المقيم السوري لقي مصرعه متأثرًا بإصابته، مشيرة إلى وجود 7 إصابات أخرى.