البنتاجون: مستعدون للرد على أي تطور بالمنطقة ولكن لا نسعى للحرب

القاهرة – مصراوي:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق اليوم الجمعة، إنه قرر وقف ضربة عسكرية ردًا على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، حفاظا على أرواح المدنيين ولأن الهجوم لا يتناسب مع الاعتداء.

وكتب في تغريدة على تويتر "أسقطوا طائرة من دون طيار الإثنين فوق المياه الدولية، كنا جاهزين للانتقام الليلة الماضية ضد ثلاثة مواقع".