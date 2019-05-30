شكري يؤكد تقدير مصر لمستوى التعاون والتنسيق مع الأردن

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شُكري تقدير القاهرة لمستوى التعاون والتنسيق مع الأردن، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، بما يؤكد على عمق وخصوصية العلاقات المصرية الأردنية على المستويين الرسمي والشعبي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري الأربعاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بجدة على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول سُبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن سبل تعزيز آليات العمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.