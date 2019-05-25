المحكمة الدولية لقانون البحار تطالب موسكو بالإفراج الفوري عن البحارة الأوكرانيين

هامبورج- (د ب أ):

عقب مرور ستة أشهر على احتجاز سفن أوكرانية في البحر الأسود، قضت المحكمة الدولية لقانون البحار في مدينة هامبورج الألمانية بالإفراج الفوري عن البحارة الأوكرانيين المعتقلين في روسيا، وعددهم 24 بحارا.

وقال القاضي جين-هيون بايك اليوم السبت إنه يتعين على روسيا أيضا إعادة السفن المحتجزة لديها منذ نوفمبر الماضي لأوكرانيا.

كما ذكرت المحكمة أنه يتعين على الطرفين أيضا عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى، حتى لا يتفاقم الوضع المتأزم بشدة.

يُذكر أن خفر السواحل الروسي أوقف البحارة، واحتجزهم العام الماضي خلال محاولتهم الوصول إلى بحر آزوف عبر البحر الأسود.

ويقبع البحارة منذ ذلك الحين في السجن على ذمة التحقيق في العاصمة الروسية.

ويعتبر هذا الحكم إشكالي، لأن موسكو تقاطع المحكمة في هامبورج. وترى روسيا أنه لا يجوز البت في الواقعة إلا من جانب محكمة محلية.