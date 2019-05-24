الشرطة الفرنسية تبحث عن شخص مشتبه به بعد انفجار فى ليون

ليون - (د ب أ):

تبحث الشرطة في مدينة ليون الفرنسية عن رجل مشتبه به بعد انفجار وقع اليوم بوسط المدينة وأسفر عن ما لا يقل عن عشرة جرحى.

صرح بذلك لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) مساء اليوم الجمعة متحدث باسم الشرطة الفرنسية.

وتقول تقارير إعلامية أن المشتبه به هرب بدراجة هوائية.

وكانت إدارة الشرطة قد ذكرت أن الانفجار الذي وقع في المدينة الواقعة جنوب غربي فرنسا مساء اليوم أسفر عن جرح ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينما قالت وسائل إعلام أنهم لا يقلون عن عشرة.

وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لم ترد أنباء عن قتلى حتى الآن، واصفا الحادث بأنه "هجوم".

كانت السلطات المسؤولة دعت المارة إلى تجنب المنطقة التي وقع فيها الانفجار وأقامت حاجزا أمنيا حولها.