  • عاجل:بالفيديو.. الأهلي يضمن الصدارة والتأهل لربع نهائي إفريقيا بثلاثية في الساورة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ملتقى الشباب العربي الأفريقي هجوم نيوزيلندا بوتفليقة الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    بدء تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة في باريس

    07:50 م السبت 16 مارس 2019
    بدء تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة في باريس

    جانب من حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة

    باريس (د ب أ)

    بدأ خبراء في باريس، العمل الفني على مسجل الصوت الذي تم انتشاله من طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت بعد مدة قصيرة من إقلاعها، حسبما أعلنت هيئة التحقيق في الحوادث الجوية بفرنسا اليوم السبت.

    وقالت الهيئة اليوم السبت نيابة عن فريق التحقيقات الإثيوبي إن تحليل بيانات مسجل الطائرة يجري أيضا. وبدأ الفريق في باريس عمله يوم الجمعة بعد وصول الصندوقين الأسودين.

    وكانت السلطات الإثيوبية طلبت من هيئة التحقيق في الحوادث الجوية بفرنسا المساعدة في تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة، حسبما ذكرت الهيئة. وقال مسؤولون إثيوبيون في وقت سابق إنه لا تتوافر لديهم القدرة على تحليل تلك البيانات.

    ويعتمد طول المدة التي تحتاجها الهيئة الفرنسية لتحليل بيانات الصندوقين الأسودين على مدى الضرر الذي لحق بهما في الحادث.

    وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737 ماكس 8" هذا الأسبوع بعد مدة قصيرة من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل 157 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

    باريس إثيوبيا طائرة إثيوبيا المنكوبة الخطوط الجوية الإثيوبية

    الخبر التالى:

    "سكاي نيوز": الشرطة تقبض على 151 شخصًا من محتجي السترات الصفراء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان