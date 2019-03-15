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    باريس تتسلم أطفال المتشددين الفرنسيين من مخيمات سوريا

    05:20 م الجمعة 15 مارس 2019
    باريس تتسلم أطفال المتشددين الفرنسيين من مخيمات سوريا

    ارشيفية

    باريس (أش أ)

    أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، استعادة العديد من الأطفال اليتامى من أبناء المتشددين الفرنسيين الذي تقل أعمارهم عن خمس سنوات، من مخيمات شمال شرق سوريا.
    وأضافت الوزارة - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - أن الأطفال بعمر الخمس سنوات أو ما دون، قد خضعوا لفحص طبي وباتوا تحت رعاية السلطات القضائية، مشيرة إلى أن القرار قد راعى الأوضاع الصعبة التي يعيشها هؤلاء الأطفال صغار السن.
    من جانبه، شكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) على تعاونها الذي أتاح عودة هؤلاء الأطفال.
    وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد مجددا الأسبوع الجاري أنه ستتم دراسة كل حالة على حده فيما يخص عودة أبناء المتشددين الفرنسيين من سوريا.

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