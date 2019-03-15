قطعة من حطام الطائرة الإثيوبية المنكوبة تشير إلى أنها كانت مُعدة للهبوط

أديس أبابا/ واشنطن- (د ب أ):

ثم العثور على جهاز يشبه "المسمار" ضمن حطام الطائرة الإثيوبية طراز "بوينج 737 ماكس 8" التي تحطمت يوم الأحد الماضي. وتشير القطعة إلى أن الطائرة كان جرى إعدادها مسبقا للهبوط.

وكانت هذه القطعة دليلا ساهم في إقناع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة على حظر استخدام الطائرات من هذا الطراز، حسبما أفاد مصدر على صلة بالتحقيقات الجارية.

كان دانيل إلويل، رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أشار أمس الأول الأربعاء إلى دليل لم يحدده عُثر عليه في موقع تحطم الطائرة باعتباره مبررا دفع الإدارة إلى تعليق تحليق طائرات هذا الطراز من بوينج مؤقتا، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة.

وحتى هذه اللحظة، تأخرت الهيئات التنظيمية في أمريكا في قرارها، في حين حظرت دولة تلو الأخرى تحليق طائرات الطراز الأكثر مبيعا من بوينج في أجواء البلاد.

والقطعة التي عثر عليها هي "عمود لولبي"، يستخدم في تحديد زاوية التوازن لرفع مقدمة الطائرة أو خفضها، وفقا للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المصدر أن الفحص المبدئي للقطعة وكيفية إعدادها أثناء الحادث يشير إلى أنها كانت معدة كي تدفع مقدمة الطائرة إلى أسفل.

وساهمت القطعة ومسار رحلة الطيران الذي تم الحصول عليه عبر الأقمار الصناعية في إقناع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بوجود تشابه بين هذا الحادث وآخر تحطمت فيه طائرة من نفس الطراز قبالة سواحل إندونيسيا قبل أشهر.

كان تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الأحد الماضي أسفر عن مقتل 157 شخصا.