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سوريا: مليون لاجئ عادوا إلى البلاد.. والعدد لأكبر من لبنان

10:00 ص الخميس 05 ديسمبر 2019
سوريا: مليون لاجئ عادوا إلى البلاد.. والعدد لأكبر من لبنان

عودة اللاجئين - ارشيفية

دمشق- (د ب أ):

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة بالحكومة السورية حسين مخلوف أن عدد المهاجرين العائدين إلى البلاد بلغ نحو مليون شخص.

واعتبر مخلوف، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، الخميس، أن "عودة مليون سوري إلى البلاد تمثل استكمالا لرسالة النصر التي سطرها الجيش العربي السوري على الإرهاب والتوجه الصادق للدولة السورية بإعادة كل أبنائها من الخارج".

وتحدث عن تسهيلات كبيرة لعودة كل سوري هاجر خارج البلاد، ولفت إلى أنه يتم تقديم المساعدات والمعونات الإغاثية للعائدين، كما يتم إلحاق المهجر العائد في مشاريع سبل العيش والتنمية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في إدارة الهجرة والجوازات، قوله إن أكثر من 1400 مهاجر عادوا خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن معظم العائدين منذ مطلع العام الحالي هم من مخيمات اللجوء وخصوصا من لبنان.

وتحدث عن "النشاط الملحوظ على المنافذ الحدودية والتسهيلات التي تقدمها".

وتصنف الأمم المتحدة سوريا ضمن الدول المصدرة لأكبر عدد من النازحين داخليا وخارجيا. وكانت تقديرات سابقة ذكرت أن عدد اللاجئين السوريين يتجاوز السبعة ملايين.

عودة اللاجئين الحكومة السورية سوريا الإرهاب

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