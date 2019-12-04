على هامش قمة الناتو.. "اجتماع مثمر" بين ترامب وأردوغان

القاهرة- (مصراوي):

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقاء ثنائياً -لم يكن مُعلناً- مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لندن، الأربعاء"، وفق الرئاسة التركية.

وقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، لرويترز، إن أردوغان عقد اجتماعاً "مثمراً جداً" مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بريطانيا.

وحسب التون فإن الاجتماع بين الرئيسين استمر نصف ساعة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيسين "ناقشا أهمية وفاء تركيا بالتزاماتها تجاه الحلف، وتعزيز التجارة عبر زيادة حجم التبادل التجاري بمقدار 100 مليار دولار، وتحديات الأمن الإقليمي وأمن الطاقة".

ويجتمع زعماء دول الحلف بالقرب من لندن في قمة تهدف لحل الخلافات الحادة بشأن الإنفاق والتهديدات المستقبلية التي تشمل الصين، ودور تركيا في الحلف.