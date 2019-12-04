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ماكرون لدى وصوله قمة الناتو: قضايا رئيسية لا تزال عالقة

02:44 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
ماكرون لدى وصوله قمة الناتو: قضايا رئيسية لا تزال عالقة

إيمانويل ماكرون

واتفورد (انجلترا)- (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن على قادة الحلف التوصل لحل للقضايا الاستراتيجية الرئيسية، مُشيرا إلى أن انتقاده للحلف أثار مناقشات "ضرورية".
وتساءل ماكرون: "كيف نبنى سلاما دائما في أوروبا؟"، لافتًا إلى انهيار معاهدة الصواريخ النووية بين أمريكا وروسيا. وقال: "من هم أعداؤنا؟" كيف نتحرك سويا ضد الارهاب؟".

وأضاف: "أعتقد أن المناقشات يجب أن تتناول أمرا ما غير القضايا المالية والخاصة بالموازنة"، مشيرا إلى أن القادة تقع على عاتقهم مسؤولية إجراء مناقشة استراتيجية ومواجهة "الأمور الغامضة التي يمكن أن تكون مضرة".

إيمانويل ماكرون الناتو فرنسا حلف شمال الأطلسي

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