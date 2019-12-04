مجلس النواب الأمريكي يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب قمع "الويغور"

واشنطن - (د ب أ):

صوت مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء لصالح فرض عقوبات على مسؤولين صينيين لاتهامهم بالمسؤولية عن "قمع" مسلمي الويغور، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأقر المجلس مشروع القانون بـ 406 أصوات مقابل رفض صوت واحد.

ويُقدر عدد المسلمين الويغور في الصين بنحو 10 ملايين شخص، ويعيش أغلبهم في إقليم شينجيانج. وترتبط هذه الأقلية عرقيا بالأتراك، ويشعرون بالقمع الاقتصادي والسياسي والثقافي من قبل قومية الهان الصينية.

وعقب تولي السلطة عام 1949، ضم الشيوعيون جمهورية تركستان الشرقية. وتتهم الحكومة الصينية مجموعات الويغور بالنزعة الانفصالية والإرهاب.