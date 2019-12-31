السعودية تدين الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق

الرياض- (د ب أ):

أعربت السعودية عن إدانتها لـ"الهجمات الإرهابية" ضد القوات الأمريكية في العراق، ووصفت القصف الأمريكي لمواقع لـ"كتائب حزب الله" في العراق وسوريا بأنه "إجراءات دفاعية ضد التنظيمات الإرهابية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، عن مصدر مسؤول القول إن "المملكة تابعت بقلق بالغ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناء على دعوة من الحكومة العراقية وخلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوى الأمن العراقي، والتي كان آخرها الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك (بأكثر من 30 صاروخ كاتيوشا في 27 ديسمبر)، ونتج عنه مقتل مواطن أمريكي وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأمريكية".

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الهجمات أدت إلى "اتخاذ إجراءات دفاعية ضد التنظيمات الإرهابية التي شنت ذلك الهجوم".

وأضافت أن "هذه الهجمات التي شنتها ميليشيات إرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة 27 ديسمبر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني".

كان الحشد الشعبي في العراق أعلن أن القصف الأمريكي تسبب في مقتل 25 فردا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وقالت الولايات المتحدة إن القصف جاء بعد هجمات متكررة ضد قوات التحالف. وعلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالقول: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما تقوم به جمهورية إيران الإسلامية من إجراءات تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن القصف جاء "ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية"، بعدما تسبب أحدها في مقتل متعاقد أمريكي الجمعة الماضية.