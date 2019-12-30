إطلاق نار وسط العاصمة الألمانية برلين

برلين - (د ب أ)

انتشرت وحدة شرطية كبيرة بالقرب من منطقة "نقطة تفتيش تشارلي" وسط العاصمة الألمانية برلين اليوم الاثنين عقب وقوع جريمة سطو مسلح.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن رجلا سطا على أحد المقاهي في التقاطع المكتظ بين شارعي "فريدريش شتراسه" و"كوخ شتراسه"، وأطلق أعيرة نارية خلال ذلك.

وتوجهت وحدة خاصة تابعة للشرطة إلى مكان الحادث. وتتواجد سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في التقاطع. وأغلقت الشرطة المنطقة حول التقاطع على نطاق واسع.

ولم يتضح بعد ما إذا كان السطو المسلح أسفر عن إصابات.

وذكر أحد شهود العيان أنه سمع دوي طلقات رصاص في حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا (التوقيت المحلي) عند التقاطع، مضيفا أن هناك أفرادا كانوا يصرخون ويفرون.

وذكر أحد العاملين في مخبز بالتقاطع أنهم أبلغوا الشرطة بعدما رأوا هذا الاضطراب في الشارع، والذي أدى إلى توقف حركة مترو الأنفاق.

تجدر الإشارة إلى أن "نقطة تفتيش تشارلي" كانت أحد المعابر الحدودية عند سور برلين إبان ألمانيا الشرقية سابقا. ويقصد هذه المنطقة حاليا الكثير من السائحين.